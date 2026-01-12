骨粗しょう症は骨密度の減少によって骨折しやすくなる病気で、特に高齢者はリスクが高いとされています。オーストラリアのフリンダース大学が行った研究では、「紅茶を飲むかコーヒーを飲むか」の選択が高齢女性の骨粗しょう症リスクと関連していることが示されました。Longitudinal Association of Coffee and Tea Consumption with Bone Mineral Density in Older Women: A 10-Year Repeated-Measures Analysis in the Study of