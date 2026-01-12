立憲民主党の野田代表と公明党の斉藤代表が12日朝、東京都内で会談した。午前9時前、都内のホテルに入る野田・斉藤両氏の姿をFNNのカメラがとらえた。23日に召集される予定の通常国会の冒頭で衆議院を解散する案が政府与党内の一部で浮上していて、立憲・公明両党も次の衆院選に向けた準備を加速させている。野田・斉藤両氏は、衆院が解散された場合の選挙協力の可能性などについて協議しているものとみられる。