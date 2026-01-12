去年ダイソーで見かけた『セパレート花瓶』。やっぱり欲しいと思いずっと探していたのですが、植物好きな方に人気のようでなかなか入手できず…。今年に入ってやっと購入することができました！受け皿付きのおしゃれな花瓶で、切り花や多肉植物、水耕栽培植物の育成にぴったり。コンパクトで飾りやすいのも魅力です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：セパレート花瓶価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：