通販サイトでは400円近いお値段で販売されている手芸グッズが、なんとダイソーで100円で販売されていて腰を抜かしました…！その正体は『グラスメジャー』。グラスファイバーという材質が使われた、丈夫で正確に計測できるメジャーです。細かい部分まで配慮された、使い手に優しい仕様で優秀！とてもおすすめですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：グラスメジャー（ホワイト）価格：￥110（税込）目盛り：1.5m販売ショ