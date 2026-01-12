JR西日本によりますと、東海道新幹線、三河安城駅～京都駅間の大雪による徐行運転のため、山陽新幹線の新大阪駅～博多駅間の下り一部列車に１０～３０分の遅れがでているということです。（12日・午前8時33分現在） 【影響区間】山陽新幹線新大阪～博多 まで 一部列車遅延（博多方面） JR西日本では最新の運行状況についてホームページでの確認を呼びかけています。