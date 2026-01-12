デスクに置いたケーブル、どれがどれだかわからなくなる…。そんな場面にぴったりな、かわいいケーブルホルダーをダイソーで見つけました！懐かしの面白消しゴムのようなデザインで、見た目はおもちゃみたいでも、実用面はしっかり。ケーブルに装着すればちょっとした目印になり、根元が折れ曲がるのも防止できます。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ケーブルホルダー（たべものモチーフ）価格：￥110（税込）種類：ピザ