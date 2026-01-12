東鷲宮駅の入換線にも入線2025年2月8日（日）、宇都宮線の大宮〜古河間を、非営業線を経由しながら約3時間40分かけて往復する列車が運行されます。【図】ツウすぎる！これが大宮〜古河間の走行ルートですこれは、JR東日本が実施するツアー「〜E653系で行く！東鷲宮駅入換線の旅〜」参加者向けの団体臨時列車となります。10時21分に大宮駅を出発し、大宮操車場構内や、ホームがない大宮駅の10番線、東鷲宮駅の入換線を走行し