札幌市中央区の地上26階建てのホテルできのう、屋上から金属製の鉄板のようなものが剝がれて落下しました。鉄板のようなものが風に吹かれひらひらと動いています。撮影した男性によりましと動画を撮る直前何かが落ちたような音が聞こえたというところです。札幌市中央区南9条西2丁目の地上26階建てのホテルできのう正午ごろ、「鉄板のようなものが落ちてきた」と目撃者から通報が入りました。警察によると鉄板のようなものは