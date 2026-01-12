バルセロナを率いるハンジ・フリック監督が、スーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝を振り返った。11日、スペイン紙『マルカ』がコメントを伝えている。スーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝が行われ、バルセロナはサウジアラビアの地でレアル・マドリードと対戦した。試合は36分にハフィーニャの得点でバルセロナが先制したものの、45＋2分にヴィニシウス・ジュニオールが同点弾を記録。すると、そこから前半アディショナルタイ