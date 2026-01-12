銀行通帳といえば、かつては紙タイプが当たり前でしたが、最近では新規発行に手数料がかかる銀行も増え、Web通帳を利用する人が増えています。とはいえ昔から使っている口座については、今も紙の通帳を使い続けている人も多いのではないでしょうか。繰り越しのたびに通帳が増え、引き出しや押し入れに何冊も眠っている、そんな人も少なくないはずです。【漫画】ついつい言いがちな「つまらないものですが…」贈る方も受け取る方