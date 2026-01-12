語彙力とひらめき力が試される「ひらがなクイズ・初級編」へようこそ！今回は、私たちが普段から何気なく使っている言葉を集めました。空欄に同じ2文字を入れるだけで、4つの異なる言葉が完成します。頭の中で文字を組み合わせて、正解を導き出してくださいね。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。ぼう□□□□もの□□ち□□かき答えを見る↓↓↓↓↓正解：よみ正解は「よみ」でし