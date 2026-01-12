元巨人・桑田氏がPL学園OBによる懇親会に出席した昭和の名門・PL学園のOB会による懇親会が11日、大阪市内で開かれ、全国から元プロを含む88人が集まった。同会OB会長を務めている桑田真澄氏（オイシックス新潟アルビレックスBCチーフ・ベースボール・オフィサー）は、閉会後の取材で「僕は、7イニング制は反対」と述べ、試合時間を短縮する“代替策”を提示した。近年の気温上昇に伴う真夏の酷暑対策などを目的に、高校野球