俳優の伊藤かずえ（59）が11日、自身のインスタグラムを更新。“手作り”のティッシュケースを披露した。【写真】「さすがすごい！」伊藤かずえが披露したハンドメイド作品「牛柄のポケットティッシュケース作りました」とつづり、フェルト生地で作られたハンドメイド品を紹介。大きな牛の顔と「MILK」の文字がデザインされている。この投稿には、「かわいい」「新作ですね 凄いな〜」「手縫いですか？さすがすごい！」など