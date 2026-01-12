10日、佐賀県佐賀市でパトカーに追跡されていた軽乗用車が、車2台と相次いで衝突しました。10日午後4時ごろ、JR佐賀駅近くでパトロール中の警察官が、一方通行の道路を逆走する軽乗用車を発見し、停止を求めましたが逃走しました。その約10分後、別のパトカーが、ナンバーの一致する軽乗用車を発見。軽乗用車は停止の求めに応じず逃走を続け、約5キロ先の交差点で乗用車とライトバンに衝突し、そのまま逃