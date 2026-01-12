＜大相撲初場所＞◇初日◇11日◇東京・両国国技館【映像】存在感バツグン“世界的人気漫画”の化粧まわし大相撲初場所の初日、西方十両土俵入りの場面で“世界的人気漫画”のキャラクターが描かれた化粧まわしを締めた力士が登場。「この化粧まわし最高！」などファンが歓喜する一幕があった。先場所、幕下筆頭として5勝2敗の成績を挙げ、2場所ぶりに十両として臨むことになった十両十二枚目・旭海雄（大島）。その化粧まわし