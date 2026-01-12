JR東日本によりますと、雪による倒木の影響で、上越線は一部区間で始発から運転を見合わせています。きょう午前0時半ごろ、除雪作業員が上越線の土合駅と湯桧曽駅との間で、木が倒れているのを発見したということです。この影響で、きょうは始発から越後湯沢駅−水上駅間の上下線で運転を見合わせています。JR東日本によりますと、午前9時ごろに運転を再開する見込みだということです。