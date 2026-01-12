今回は、娘の言葉で母親が離婚を決意したエピソードを紹介します。超のつくパパっ子だった娘が…「夫の不倫が判明し、夫は不倫を認めました。そして、なんと中2の娘にもそのことを知られてしまったんです。その後、家にしばらく帰っていなかった夫が帰ってきたのですが、娘は『ママ、不倫とか無理すぎる……』『パパを早く家から追い出して！』『こんな人、もう父親じゃない。ママ早く離婚して』と泣きながら私に訴え、夫は仕方な