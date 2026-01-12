元人気セクシー女優の霜月るなが11日夜、X（旧ツイッター）を更新。複数のモデルやレースクイーンらがイベントにおいて「下半身だけアップ」で撮影されることなどに対し、やめるよう訴えている問題について、持論を展開した。この件をめぐっては、千葉・幕張メッセで開催された大型モーターショー「東京オートサロン2026」において、複数のモデルらが、来場した男性に下半身をアップで撮られたことへの怒りや不快感をSNSなどで表明