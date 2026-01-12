２３年に巨人でプレーした元助っ人右腕のタイラー・ビーディー投手がカブスとマイナー契約で合意したと１１日（日本時間１２日）、米テレビ局「７ＮｅｗｓＢｏｓｔｏｎＷＨＤＨ」のアリ・アレキサンダー記者が伝えた。ビーディは２３年の巨人時代は３０試合に登板し、０勝６敗１セーブ、７ホールド、防御率３・９９をマーク。今季は４月にツインズとマイナー契約を結んだが、６月に解雇。その後は、メキシコなど独立リー