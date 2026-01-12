ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１２日、高市早苗内閣が２３日の通常国会冒頭で衆院解散するという説が浮上していることを報じた。総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーは「衆議院解散あるかも、ということなんですけれども、この週末でどうやら解散ありそうだという雰囲気になってきました」と各メディアが報じていることを伝えた。そして「政治のニュースなので自民党を支持するか