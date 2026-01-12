◆プロレスリング・ノア「ＬＥＧＡＣＹＲＩＳＥ２０２６」（１１日、後楽園ホール）観衆１４８９プロレスリング・ノアは１１日、後楽園ホールで「ＬＥＧＡＣＹＲＩＳＥ２０２６」を開催した。第５試合のシングルマッチで前ＧＨＣヘビー級王者のＯＺＡＷＡが遠藤哲哉に敗れた。勝った遠藤は「ＯＺＡＷＡにシングルマッチで勝ったから、ＧＨＣヘビーのベルトも見えてくるんじゃないの？」と最高峰王座への挑戦に意欲を