元フジテレビの渡邊渚アナウンサーが10日、自身のインスタグラムを更新。精神科と皮膚科の通院が重なったことを明かした。 【写真】ワンショル白ドレスがよくお似合いです 「年明けに、精神科や皮膚科の通院が重なった1日があって。」と投稿。「その日に友達から『何してるの？』と連絡が来たからその旨を返したら、『メンテナンスデーだね！』って言われてね。」とつづり、「なんだかいい言葉！って直感で思