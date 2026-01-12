CatfightRonaldとAMORESYは、2025年12月25日より、コラボレーションした新型競泳水着(レオタード)3種の販売を開始。女性の美しさと強さを探求する映像制作ブランドと、高品質なスパンデックス生地に定評のあるアパレルメーカーによる、機能美と魅せる要素を融合させたアイテムです。 CatfightRonald×AMORESY「コラボ競泳水着」 発売日：2025年12月25日販売場所：Amazon、AMORESY取扱店 他 長年「闘う女性」