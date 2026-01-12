1月12日は、成人の日です。北九州市では、11日に「二十歳の記念式典」が開かれました。北九州市小倉北区の北九州メッセで開かれた式典には、今年度二十歳になる約5200人が出席しました。■参加者代表・吉田優衣さん「支えてくださった方々の優しさや励ましを胸に、感謝の気持ちを忘れず、一歩ずつ前へ進んでいきます。」会場周辺には、ことしも「ど派手」な衣装で着飾った若者たちが集まりました。■「仕事を頑張ってお金もらって