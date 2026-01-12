高級「生」食パン専門店『乃が美』は、2026年1月10日(土)から1月31日(土)までの期間限定で、「ウルトラ・リッチハニーパン」および「ウルトラ・リッチキャラメルパン」を同時復活販売。日本が世界に誇る特撮ヒーロー「ウルトラマン」とのコラボレーション商品として2025年に発売され、大きな反響を呼んだ2品が再び登場します。 乃が美「ウルトラ・リッチハニーパン」「ウルトラ・リッチキャラメルパン」 販売期間