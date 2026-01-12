高市早苗首相が中国のレアアース（希土類）など二重用途物資輸出統制について「日本のみをターゲットにした措置は国際的な慣行と大きく異なり、決して許容できない」と明らかにした。NHKが8日に録画して11日に放送したインタビューでだ。高市首相は「中国側に強く抗議をし、撤回も求めている」と述べた。昨年11月の高市首相の台湾有事介入示唆発言で中国は半導体や電気自動車などに必須のレアアースの輸出統制など「全方向報復」を