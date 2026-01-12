フリーアナウンサーの中川安奈（32）が12日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。氣志團万博Tシャツ、黒レギンス姿のトレーニング初めを公開した。「2026年トレーニング初め今年はお尻もがんばりたい」とつづり、ジムでトレーニングしている写真をアップ。Tシャツ、レギンス姿で「Tシャツは氣志團万博2025」と明かした。中川アナは慶応大を卒業後、NHKに入局。プエルトリコ育ちの明るいキャラクターと、抜群