スペックは「未定」ヨーロッパの航空機メーカーのエアバスが、旅客機「A350」シリーズの胴体延長タイプ「A350-1000」の胴体を更に長くした派生型「A350-2000」の開発を検討していると2025年後半に話題となりました。実現するかはまだ不透明ですが、この構想自体は10年ほど前にも取り沙汰されたこともあります。今後果たして、A350-2000は現れるのでしょうか。【写真】デカすぎ…これがボーイングが開発中の「世界最長の旅客機」