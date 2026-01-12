ダブルツリーbyヒルトン京都駅は、「艶めくチョコレートといちごの饗宴大人のチョコレート＆いちごアフタヌーンティー」を1月5日から2月28日まで提供する。スイーツは、北海道産小豆ぜんざいとクーベルチュールチョコレートを合わせた「ミルクチョコレートぜんざい」、「ストロベリージェラート」、ハート型の「レッドハートチョコレート」、オレンジピールをビターチョコレートで包んだ「オランジェット」、ストロベリーやラズ