多くの人が行き交い、街が少し慌ただしくなる年の瀬。そんな時こそ、ほっと一息つける甘味が恋しくなる。食べ歩きの合間にも、年末のひと休みにも寄り添ってくれるのが、団子や大福といった和菓子。都内近郊には、長年愛され続ける老舗の定番から、今の気分に響く斬新な一品まで、年末にこそ味わいたい名店が勢ぞろい。一年の締めくくりにふさわしい“絶品和菓子”12店を厳選して紹介します。焼き団子と餡団子で生地を作り分ける徹