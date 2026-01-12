奈良県立医科大学の細井裕司学長は、毎年6年生の保護者に10ページにも及ぶ長い手紙を送っている。いったいなぜなのか。細井学長は「私学では学生は医師の子弟が多いと思うが、奈良医大では医師の子弟が比較的少ない。手紙では、データを用い、日本の医療と医師の将来像について、丁寧な説明を行っている」という――。※本稿は、細井裕司『挑戦する人か、文句を言う人か奈良医大7883日の奮闘と大改革』（日経BP）の一部を再編集