“七夕婚”の元日本ハム・谷口氏と椿さんに長男誕生日本ハムで2021年までプレーした谷口雄也氏と、モデルで妻の椿梨央さんが11日、それぞれのSNSで第1子となる長男が誕生したことを報告した。球界屈指の甘いマスクで人気を博した谷口氏の新たな門出に、ファンからは祝福の声が殺到。「おめでとうございます！最高！幸せすぎる?!!」と大きな反響を呼んでいる。谷口氏は自身のX（旧ツイッター）にて、出産までの道のりを回想