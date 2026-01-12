NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」の放送が始まった。ドラマでは織田信長が“冷酷非道”として描かれるシーンがあったが、実際はどうだったのか。ルポライターの昼間たかしさんが、文献などから史実に迫る――。織田信長公銅像（清洲公園）（写真＝Bariston／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）■織田信長が冷徹なのは“ずっとピンチ”だから大河ドラマ「豊臣兄弟！」。無軌道なお調子者感全開の、藤吉郎（のちの豊臣秀吉・池松壮亮）と