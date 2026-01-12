「富士山花火vsスピードウェイ2026」が4月11日(土)に富士スピードウェイで開催される。「富士山花火vsスピードウェイ」は富士スピードウェイを中心に様々なモビリティ体験を提供する複合エリア「富士モータースポーツフォレスト」と連携した大規模花火イベントで、富士山の目前で打ち揚がる世界最高峰の花火と、国際サーキット「富士スピードウェイ」を舞台に繰り広げられるモータースポーツとの”競演”は、他に類を見ない新感覚