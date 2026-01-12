グラビアアイドルとして一世を風靡した杉原杏璃（４３）が、投資家や実業家としての才能を発揮している。現在は自身の補整下着ブランドを手がけ、利益についても「何億かは」と順調そのもの。１３日には、自身の経験を基に女性向けの資産形成、仕事、健康について記した「５０代からの『女性のお金と人生』リスタート計画」（三笠書房）を発売する。今後の資産形成や、自身の原点でもあるグラビア活動への思いなどを熱く語った。