ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）が12日までに更新されたTBS系「サンデー・ジャポン」の公式YouTubeチャンネルに出演。AIの進化で起きる現象などについて語った。今回の動画では4日に放送された同番組の一部などが配信された。その中で堀江氏は、AIの進化について「人間のコストが上がりすぎて“ロボットの方が楽やん”ってなって、配送ロボットとかドローンとかがどんどん普及してくるので、その元年になると思います」な