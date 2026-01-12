「広島新人合同自主トレ」（１１日、大野練習場）広島の新人合同自主トレが１１日、広島県廿日市市の大野練習場で行われ、ドラフト５位・赤木晴哉投手（２２）＝仏教大＝が春季キャンプでの投げ込みを誓った。大学時代も球数を投げることでフォームを固め、指先の感覚を養ってきた。ブルペンで数多くの甲高い音を響かせ、競争を戦い抜く。気温計が１度を示す大野練習場。赤木はキャッチボールで伸びのある球を投げた。着実に