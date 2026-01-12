＜LIVゴルフ・プロモーションズ最終日◇11日◇ブラック・ダイヤモンド・ランチ（フロリダ州）＞2026年のLIVゴルフ出場権をかけた予選会は、最終ラウンドが終了した。《写真》男子ツアー優勝者がこぞって使用『ソリッドウッド』ってなに？日本勢で唯一、最終ラウンドに進出した小西たかのりは3バーディ・2ボギーの「69」でプレー。第3ラウンドのスコアと合わせてトータル2アンダー・8位タイに終わり、上位3人に与えられるLIV出