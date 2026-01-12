サッカーのスペイン・スーパーカップは11日、サウジアラビアのジッダで決勝が行われ、バルセロナがレアル・マドリードに3―2で競り勝ち、2大会連続16度目の優勝を果たした。昨季のスペイン1部リーグと国王杯を制したバルセロナは、2―2の後半にラフィーニャがこの試合2点目を決め、勝ち越した。（共同）