【その他の画像・動画等を元記事で観る】2月27日公開の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』主題歌を務めるsumikaの新曲「Honto」の先行配信が1月29日にスタートする事が決定した。1月10日より毎週土曜ごご5時放送TVアニメ『ドラえもん』のEDテーマとしての放送がスタートし、楽曲の一部を聴く事が出来る。配信開始まではTVアニメ『ドラえもん』の放送を毎週楽しみにして欲しい。そして、Apple Music・Spotifyにて事前予約(P