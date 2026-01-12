REALのLIVEでRE ALIVEする夢の時間！1月11日11時11分11秒の「1並び」の瞬間を通過した皆さん、おめでとうございます。この運命的な一瞬を祝福するように嬉しい報せが届きました。2026年4月11日-12日の月例1並びの日に幕を開ける、羽生結弦氏の新プロジェクト「Yuzuru Hanyu “REALIVE” an ICE STORY project」が発表されたのです。再始動を告げる3月の「notte stellata 2026」から1ヶ月後という凄まじいハイペースで新たな公演が