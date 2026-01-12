◆卓球ノジマＴリーグ（１１日、横浜国際プール）２位の木下アビエル神奈川（神奈川）が３位の日本生命レッドエルフ（日本生命）を３―２で下し、今季１５勝目（４敗）を飾った。１０日に日本ペイント相手に敗れ、首位の座を奪われていたが、勝ち点５０に伸ばし、すぐに再浮上した。主将の平野美宇が「（１０日は）チームとして力を発揮させてもらえず、ほろ苦いスタートになった。（日本生命戦は）全員が必ず１点を取る、いい