わが国犯罪史上においても稀に見る重大かつ凶悪な犯罪――。公判の際、検察がそこまで表現せざるを得なかったのが、1989年、東京・足立区は綾瀬で起きた「女子高生コンクリート詰め殺人事件」である。被害者の女子高生が亡くなったのは1月4日。すなわち、今年でそれから37年の歳月が流れたことになる。実刑に処されたのは4名。彼らは逮捕当時16歳から18歳であったため、「少年法」によって守られ、メディアでその名が広く報じら