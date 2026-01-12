日本のインバウンド市場が記録的な拡大を続けている。日本政府観光局（JNTO）の発表によると、2025年1月から11月までの訪日外国人旅行者数（推計値）は3906万5600人に達し、前年同期比17・0％増となった。これは、年間過去最多を記録した2024年の3687万人をすでに上回っており、コロナ禍前の2019年実績（約3188万人）も大幅に超える水準だ。（全2回の第1回）【河嶌太郎／ジャーナリスト】＊＊＊【写真】ポップや等身大パネル、