タレント・ヒロミ＆松本伊代夫妻の長男で、俳優の小園凌央が12日までに、自身のインスタグラムを更新。次男・隼輝（トシキ）さんも含めた“顔出し”家族ショットを公開した。【写真】幸せいっぱい！小園凌央、ヒロミ＆松本伊代＆弟と“顔出し”ショット小園は「あけましておめでとうございます。久しぶりに全員集合したので、恒例の家族写真です。今年もよろしくお願いします！」と写真を添えて投稿。ファンからは「ホントス