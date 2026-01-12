エジプト出身のタレント、フィフィ（49）が12日までに自身のSNSを更新。外務省が11日に反政府デモが拡大するイラン情勢を受けて、イラン全土の危険情報をレベル3以上に引き上げたことに言及した。外務省はホームページを更新し、首都テヘランを含むイラン全土の危険情報について、「渡航は止めてください」（渡航中止勧告）のレベル3以上に引き上げたことを伝えた。その理由については「デモの過激化や拡大国際便の大幅な減