歌手の荻野目洋子（57）が10日、自身のインスタグラムを更新。「寒いから出掛ける気にならないという方に おすすめのインナーです」と、“愛用品”を紹介した。【写真】「親しみやすい」“愛用インナー”を着用した荻野目洋子「本日から三連休という事ですが、全国的な寒さが日本列島に続くようですね。くれぐれも気をつけてお出掛けしましょう」と呼びかけた荻野目は「私は本日、軽井沢大賀ホールでコンサートです」と報告。