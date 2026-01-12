1月23日20時からテレビ朝日系で放送される沢口靖子主演ドラマ『科捜研の女 FINAL』のゲストキャストとして、小林虎之介、莉子、味方良介、佐藤流司、中村俊介の出演が決定した。 参考：沢口靖子主演『科捜研の女 FINAL』に小野武彦、戸田菜穂ら歴代レギュラー陣出演へ 1999年のスタート以来、現行連続ドラマ最多シリーズ記録を更新し続けている『科捜研の女』シリーズ（テレビ朝日系）。京都府警科