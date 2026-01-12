速く読めたけど覚えてない…読書が台無しになる「絶対NG習慣」とは？「読むのが速い人は、目ではなく、耳がすごい」読書中、私たちは文字を脳内で“音”に変換し、その音で理解しています。ポイントは「音の理解速度」。ここを鍛えれば、読書は一気に変わります。本連載は、耳から脳を鍛え、速読力を高める「速聴トレーニング」をお伝えするものです。そのノウハウをまとめた『耳を鍛えて4倍速読』から内容を抜粋し、ご紹介します