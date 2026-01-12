札幌・中央警察署は12日、窃盗の疑いで札幌市東区に住む自称・建設作業員の男（32）を逮捕しました。男は7日午後8時ごろ、札幌市中央区南3条の商業施設で、高級ウイスキー1本（販売価格1万6498円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によると7日午後6時過ぎ、店の関係者から「ウイスキーを連続で窃盗している男が来た」と110番通報を受けたことで事件を認知していて調べに対し男は「私が万引きしたことは間違いない」